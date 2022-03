Pêche à la truite : la saison est lancée

Le premier hameçon de la saison est lancé. Les pêcheurs de truite sont de retour sur les bords des cours d'eau. Ils attendaient cela depuis longtemps : "C'est que du bonheur, on attend ça tout l'hiver", "C'est un bol d'air". Mathias s'est levé de bonne heure pour pêcher des truites et il a sa méthode pour ne pas rentrer bredouille : "Je mets deux petits vers, un hameçon avec ma ligne, j'essaye d'aller dans les endroits où personne ne va et j'attends". Quelques minutes plus tard, il repart avec trois truites et le sourire jusqu'aux oreilles. Ces deux beaux-frères sont venus dès l'ouverture à 6h50. Aucune prise pour l'instant, mais qu'importe, pêcher, c'est aussi profiter de la nature. "Moi, ce qui me plaît, c'est d'entendre les oiseaux, les courants d'eau et tout", "C'est un moment de détente, c'est reposant. On coupe un peu avec le reste, un moment de plaisir", lancent-ils. La pêche à la truite est autorisée pendant six mois. Chaque année, cette activité rassemble un million et demi de passionnés. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Coulon