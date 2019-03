La pêche à la truite, un loisir qui attire un nouveau public

Dans la Sarthe, les passionnés se sont levés tôt ce 9 mars 2019 pour rejoindre la rivière. Carine, elle, s'est levée à 5h30 pour profiter de cette nouvelle saison de pêche à la truite. Pour Joël et Jonathan, c'est une occasion pour se retrouver. Quant à Bryan, il n'a qu'un seul objectif : pêcher et manger les poissons. Outre les habitués, on a également un nouveau public au bord de la rivière. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.