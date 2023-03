Pêche : c’est l’ouverture !

Jean-Luc Cerutti connaît cette rivière par cœur : "j'habite à côté d'une rivière et j'ai toujours pratiqué la pêche à la truite depuis que je suis gamin quand mon père m'amenait à la pêche, et c'est resté, et ce jour de l'ouverture, c'est pour nous une grande fête". Avec discrétion et patience, il laisse couler son leurre au fil de l'eau pour essayer de tromper les truites. Tout au long de la rivière, nous rencontrons ce samedi matin des pêcheurs heureux. Fiers de nous montrer leurs prises du jour, ces amis pêchent depuis leur plus jeune âge. Ils n'ont jamais raté une ouverture : "c'est ma 55ème ouverture" ; "j'avais quatre ans quand j'ai commencé". Plaisir de prendre du poisson, plaisir aussi de se promener au bord de l'eau, d'écouter la rivière et la nature. Cette année, le niveau des cours d'eau est particulièrement bas dans la région en raison de la sécheresse. Les pêcheurs l'ont bien remarqué et ils espèrent voir la pluie tomber au printemps. La pêche à la truite est ouverte jusqu'au troisième samedi de septembre. TF1 | Reportage V. Capus, C. Napoli