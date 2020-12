Pêche et Brexit : dans le secret des négociations

Il y a quelques semaines, nos équipes avaient pu rencontrer deux pêcheurs. L'un, Français. "Je passe 70% de mon temps dans les eaux anglaises. Si on m'interdit les eaux anglaises, pour moi, mon activité, c'est fini", a-t-il dit. Le second, Britannique. "Je vends 90% de ma pêche en France", a-t-il précisé. Si le Brexit se solde par un no deal, cela signifie que les pêcheurs européens ne pourraient plus pêcher dans les eaux britanniques. Mais leurs homologues outre-Manche, eux aussi, seront sanctionnés. Alors, pourquoi ne pas laisser les Européens s'approvisionner, comme ils le font déjà dans les eaux riches et poissonneuses britanniques. En échange, les pêcheurs d'outre-Manche garde toujours un accès privilégié au marché européen, puisqu'ils y écoulent sardine, Saint-Jacques, deux tiers de leurs poissons. La réponse n'est pas économique. Elle est politique. Boris Johnson fait des eaux britanniques tout un symbole de souveraineté. Les négociations ont repris ce dimanche à Bruxelles. Londres propose d'autoriser la pêche sur son territoire pour seulement trois ans, et 40% des quantités actuelles. Bruxelles veut plus du double en quantité et en durée. Chacun des deux camps joue à la montre au risque de perdre la main. Faute d'accord d'ici dix jours, les droits de douane seraient automatiquement rétablis au détriment de nos pêcheurs et des éleveurs de saumon écossais, déjà fâchés de quitter l'Europe. Les Ecossais indépendantistes vivraient aussi très mal la perte de leur marché.