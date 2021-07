Pêche : les jeunes mordent à l'hameçon

Les amateurs de pêche font partie de ceux qui se lèvent très tôt. À Paris, les pêcheurs de rue investissent les bords de Seine dès les premières lueurs de l'aube. Un groupe d'amis s'y retrouve régulièrement pour pratiquer ce loisir de plus en plus tendance et loin des clichés traditionnels. Eliot, Bill et Fred sont sur la piste d'un gros poisson. La chasse peut commencer. Sous les péniches depuis les ponts ou sur les rebords des quais, ils sont à la recherche du moindre indice. Une fois la proie trouvée, un combat acharné commence pour les pêcheurs. Après plusieurs minutes de lutte, le silure est finalement battu. Il fait un mètre et pèse une dizaine de kilos. La dernière étape de ce combat consiste à poster la prise du jour sur les réseaux sociaux. Il ne reste plus qu'à relâcher la bête. Les compères repartent satisfaits. Dans la capitale, ils seraient plus de 500 à pratiquer cette activité. Sa version plus classique attire également un nouveau public comme c'est le cas aux pieds du viaduc de Millau. Émeline Gilhodes a 24 ans. Débutante, cette Aveyronnaise a une conception bien à elle de la pêche. Pour elle, l'essentiel de cette activité est de voir le sourire de l'autre qui a attrapé son poisson et la joie d'une belle journée. Au fil du courant, la relève mord déjà à l'hameçon. À Firmi, dans le Nord de l'Aveyron, ce sont les enfants qui se prennent au jeu. Près d'une cinquantaine d'entre eux y participe à un concours de pêche.