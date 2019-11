Pêche miraculeuse dans les calanques : les braconniers au tribunal

Le tribunal de Marseille a jugé ce vendredi matin une affaire inédite par son ampleur. Des braconniers ont été poursuivis pour préjudice écologique. Quatre hommes ont pêché pendant des mois des poulpes et des oursins dans le parc national des Calanques. Ils les revendaient ensuite aux restaurateurs de la région. La réserve naturelle leur demande aujourd'hui 450 000 euros pour pillage de fonds protégés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.