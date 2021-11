Pêche post-Brexit : le gouvernement toujours derrière les pêcheurs français ?

Cela fait maintenant six mois que Ludovic Lazaro a perdu sa licence de pêche. Ce pêcheur de coquilles Saint-Jacques limite ses sorties en mer. Sur le port de Granville, nombreux sont les pêcheurs vivant au gré des marées et des tensions politiques avec une certaine lassitude. Au centre des négociations avec la Grande-Bretagne, il y a 150 licences manquantes selon la France, elle aussi, agacée. "Nous ne comprenons pas aujourd'hui pourquoi on n'obtient pas les choses. On joue avec nos nerfs. Les Britanniques ont signé des accords de retrait, et des accords sur les relations futures. Ils doivent les respecter", a rappelé Emmanuel Macron. Alors, comment se déroulent ces négociations ? Il y a d'abord la partie politique. David Frost, secrétaire d'État britannique chargé du Brexit rencontre régulièrement la ministre de la Mer et le secrétaire d'État aux Affaires européennes. Mais l'essentiel des discussions est technique. Chaque jour, une dizaine d'agents de la direction des Pêches se réunissent avec leurs homologues britanniques en visioconférence. Ensemble, ils passent plusieurs heures à éplucher les dossiers constitués par les pêcheurs. Ces réunions de travail ont permis cette semaine de débloquer trois licences. Ce vendredi soir, Emmanuel Macron promet de recevoir les pêcheurs prochainement. TF1 | Reportage| A. Tassin, I. Blonz, A. Vulliez