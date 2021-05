Pêche : pourquoi Jersey refuse l’accord du Brexit

Pêcheur de père en fils, Mark Drelaud s’inquiète, comme ses collègues, de ne plus trouver assez de poissons dans les eaux de Jersey. “On a 70-75 bateaux à Jersey et il ne peut pas y en avoir plus”, nous précise ce pêcheur de Saint-Hélier à l’île de Jersey. À Jersey, les pêcheurs ne veulent pas voir tous les bateaux français affluer. Il n’y a pas assez de stocks de poissons pour tout le monde selon eux. Alors, Jersey a mis en place des restrictions pour les pêcheurs français, plus dures que celles prévues par le Brexit, selon eux. Il y a deux jours, ils ont bloqué le port en signe de protestation. Leur action a choqué certains habitants. “C’est une réaction franchement excessive. selon moi, même si je peux comprendre leur inquiétude”, lance une dame. Le bras-de-fer continue. Du point de vue Jersey, la France ne joue pas le jeu, elle rend de plus en plus difficile la vente de poissons sur son sol. Steve Channing, un pêcheur de l’île, a avancé : “La France devrait trouver une solution pour que les bateaux jersey puissent débarquer leurs poissons à Granville, comme nous le faisons depuis des années.” Le ministre en chef de l’île, John Le Foudré, veut apaiser les tensions : “Pour les pêcheurs français, nous allons mettre en place des moyens de communication pratiques et informels. Concrètement, une ligne téléphonique avec un interlocuteur francophone”. Jersey a le soutien de Londres mais pas celui de l’Union Européenne. Bruxelles estime que les conditions imposées aux pêcheurs français sont inapplicables.