Pêcher moins pour gagner plus

Le jour se lève au large de Port-la-Nouvelle (Aude). C’est aussi l’heure de la levée des filets pour Christophe Magnat, comme tous les jours. Seul à bord, il n’a pas les moyens de payer un matelot, mais il a fait le choix de pratiquer une pêche traditionnelle plus sélective. Et cette pêche est souvent peu valorisée à la criée. Les produits de la mer impliquent un grand nombre d’intermédiaires, du mareyeur à la centrale d’achat, en passant par les poissonniers ou encore les restaurateurs. Alors, pour mieux gagner sa vie, Christophe vend aussi ses poissons en circuit court et à prix fixe toute l’année. C’est grâce à un site Internet qui expédie directement sa pêche aux consommateurs. Avec ce système, il s’assure un revenu constant de 2 000 euros net par mois. Et il n’a plus besoin de faire des volumes à tout prix. Christophe a tourné le dos à la pêche intensive. Il a passé 25 ans sur des chalutiers avant de se mettre à son compte, il y a une quinzaine d’années. De retour au port, le pêcheur se transforme en poissonnier. C’est le prix à payer pour se passer d’intermédiaire et pérenniser son activité. TF1 | Reportage J. Roux, T. Rolnik