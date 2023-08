Pêches, abricots, melons... le moment d'en profiter

Melons, tomates, abricots ou concombres, dans vos paniers, ce sont les incontournables de l’été quand il fait chaud. Et bonne nouvelle pour votre porte-monnaie, en ce moment, ces produits de saison sont beaucoup moins chers que l’an dernier. Le kilo d’abricot, qui coûtait autour de 4,08 euros l’an dernier à la même période, coûte un peu plus de trois euros aujourd’hui. Il est à 25% moins cher. Même chose pour les tomates à moins 19%, ou pour les concombres à moins 20%. Le melon, lui, baisse encore plus. À deux euros l’unité l’an dernier en moyenne, son prix est passé à 1,08 euro cette année, soit moins 46 %. Comment expliquer cette importante baisse de prix ? Sur certains étals de marchands de fruits et légumes, ces produits de saison se sont beaucoup moins vendus cet été. En conséquence, les stocks se sont accumulés chez les producteurs. Mais heureusement, on peut transformer ces produits dans les conserveries. Avec la rentrée et les températures élevées, les marchands espèrent faire meilleure recette cet été. La saison des prunes, elle, vient tout juste de commencer. TF1 | Reportage M. Beringer, B. Sisco