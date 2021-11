Pêcheurs français : des blocages pour obtenir de nouvelles licences

Le jour ne s'est pas encore levé dans le port de Saint-Malo que déjà les marins manifestent. Ils ne sont pas très nombreux, une dizaine de bateaux, mais ça suffit pour bloquer le port. Une colère toute symbolique pour le moment car les marins pêcheurs français veulent envoyer un message aux Anglais qui leur refusent la pêche dans leurs eaux. "Les pêcheurs français ont décidé aujourd'hui de faire des actions sous forme d'avertissement. Ce sont des blocages d'une heure mais c'est pour montrer qu'ils sont mobilisés, qu'ils ne lâchent pas l'affaire", précise Jacques Doudet, secrétaire général du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins - Bretagne. Un peu plus tard, un peu plus loin, à Calais, c'était la même mobilisation, la même action. Un ferry est à quai, il est bloqué par six à sept bateaux de pêche. Le blocus va durer quelques heures. Et le jour de grogne n'a pas été choisi par hasard. Alors que les négociations se poursuivent pour les licences de pêche, pour les pêcheurs, la fin d'année correspond à un gros chiffre d'affaires. Dans la vidéo en tête de cet article, sur la bretelle d'accès du tunnel sous la Manche, les manifestants ont démonté les barrières pour faire un barrage. Du coup, les poids lourds sont bloqués. En fin de journée, les pêcheurs se faisaient un peu plus menaçants, si rien ne bouge. La prochaine échéance est fixée au 10 décembre. Si à cette date, les Français n'ont pas encore leurs licences de pêche, ils promettent de paralyser totalement la Grande-Bretagne. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Joire, N. Hesse , C. Pueyo