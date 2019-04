Pédophilie à l'étranger : un professeur de français mis en détention provisoire

En février 2019, un professeur de français en poste à Singapour et non rattaché à l'Éducation nationale a été pris en flagrant délit de pédophilie dans sa chambre d'hôtel. Il a été arrêté par les autorités thaïlandaises et malgré les preuves jugées solides, il a été relâché. Toutefois, l'ambassade de France en Thaïlande a alerté une cellule d'enquête à Paris. À son retour fin mars 2019 au pays, le quinquagénaire a été interpellé à Besançon. Mis en examen et placé en détention provisoire, il doit être jugé dans l'Hexagone. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.