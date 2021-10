Pédophilie : le rapport qui secoue l'Église

Dans toutes les paroisses de France ce dimanche matin, une même prière à l'occasion de la messe dominicale : une prière pour les victimes d'abus sexuel au sein de l’Église. Mardi prochain, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église remet son rapport après deux ans et demi de travaux. Les Évêques prennent les devants : il faut se préparer à une déflagration. Et ce sera sans doute une onde de choc. La commission recense entre 2 900 et 3 200 pédocriminels dans l'Église depuis 1950. Le nombre des victimes sera précisément connu mardi, mais il se compte en dizaine de milliers. Des victimes dont le traumatisme vécu s'est parfois réveillé durant les travaux de la commission. La commission dénonce dans son rapport une gestion défaillante de ces crimes par l'Église qui a longtemps préféré fermer les yeux. Des progrès ont été réalisés depuis ces dernières années dans l'écoute des victimes, la dénonciation des faits aux autorités publiques ou encore la formation des prêtres et des religieux.