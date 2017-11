Peisey-Nancroix : des milliers de personnes ont rendu hommage à David Poisson

Les skieurs français ont participé à leur première descente de la saison au Canada avec un brassard noir. Un hommage à leur collègue David Poisson, décédé le 13 novembre dernier lors d'une chute à l'entraînement. Son corps a été rapatrié vendredi en France. Et ce dimanche 26 novembre 2017, des milliers de personnes se sont rassemblée dans sa station de Peisey-Nancroix, en Savoie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.