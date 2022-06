Pékin confiné : les habitants jouent à cache-cache avec la police

Dissimulés sous un périphérique, des vieux baigneurs pékinois se cachent de la police. Insouciants, même face au coronavirus. "Il n'y a pas de Covid dans l'eau", s'exprime un homme. À côté des baigneurs du dimanche, des jeunes nageurs professionnels. La rivière a des airs de bassin olympique, aux lignes de nage improvisées. Des cachettes et des ruses pour contourner les restrictions sanitaires. Depuis la fermeture des salons, un coiffeur de rue enchaîne les coupes. Dans la capitale, Covid oblige, les salles de sport et de cinéma, ainsi que les musées sont majoritairement fermés. La patrouille veille au grand, même dans les lieux publics. Au même endroit, à la nuit tombée, les Pékinois sont décidés à faire la fête. Sur les trottoirs, des pique-niques improvisés. "On se fait souvent expulser par la police, on joue au chat et à la souris. On essaie juste de survivre comme on peut", s’exprime un vendeur. Avec un risque d'être arrêté et de se voir confisquer la marchandise. Une semi-clandestinité qui offre aux fêtards cette parenthèse de liberté. T F1 | Reportage J. Jankowski, M. Zambranou