Pékin : une bulle coupée du monde

Sur le tarmac, les bagages de notre équipe de tournage sont immédiatement décontaminés. Pékin est sur ses gardes pour accueillir ses athlètes et les médias venus du monde extérieur. "Après cinq contrôles, on a récupéré les bagages qui ont été désinfectés. On va pouvoir rejoindre le bus qui va nous mener à notre hôtel", précise Yann Hovine, notre reporter. Arrivés sur place, c'est la même histoire. Aucun contact n'est permis et les tests sont quotidiens pour éviter la moindre contamination. Et si après ce long voyage, nous voulons un bon repas, découvrez la cafétéria aux airs de science-fiction avec des plats cuisinés par des automates, livrés par des robots depuis le plafond. Les athlètes et les organisateurs sont confinés dans ce monde aseptisé. Au total, 60 000 personnes logent à l'intérieur de cette bulle sanitaire hermétique solidement gardée à l'extérieur. Tout autour, Pékin et ses 21 millions d'habitants. Pour voyager vers les sites olympiques distants de 200 km, ce TGV spécial emmène les sportifs dans des voitures séparées du reste de la population. Et à écouter Lu Pan, c'est une mission délicate. "Je me sens très fière. J'ai le sentiment d'avoir une grande responsabilité et que c'est un devoir honorable", explique cette conductrice du train olympique. Les Jeux olympiques s'ouvrent dans cinq jours. Et malgré ces précautions, une centaine de cas de Covid-19 ont été déjà enregistrés dans cette bulle sanitaire. TF1 | Reportage J. Garro, Y. Hovine, H. Massiot