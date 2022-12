Pelé : bien plus qu'un footballeur !

Même en costume, Pelé semblait danser avec un ballon. Il chantait aussi sur ses propres chansons. Pour les Jeux olympiques d'été de 2016 à Rio, il avait composé "Esperanza", "espoir" en français. Il n'était pas seulement habile avec ses pieds, le roi jouait divinement à la guitare. En 1981, il devient acteur avec la star Sylvester Stallone, dans le film "À nous la victoire". Pelé y interprète le rôle d'un prisonnier, qui doit affronter les Nazis dans un match amical, durant la Seconde Guerre mondiale. Le brésilien ne disait jamais non à des contrats publicitaires, comme celle pour une compagnie aérienne, avec une autre star du football, Cristiano Ronaldo. C'est aussi un acteur engagé sur le terrain politique. Il est désigné citoyen du monde en 1977, par l'Organisation des Nations unies. Il en devient ambassadeur et multiplie les actions humanitaires. En 1995, il est nommé ministre des Sports et devient le premier homme noir à accéder à une telle responsabilité au Brésil. À ce titre, il représentait son pays à travers. Jusqu'au bout engagé, Pelé gardait un œil avisé sur l'actualité et avait récemment appelé à la fin de la guerre en Ukraine. TF1 | Reportage C. Abel, S; Vignon, F. Achaibou