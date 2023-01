Pelé : ils ont connu la légende

Leur photo avec lui, c’est un peu leur trophée à eux. L’ancien footballeur Fleury Di Nallo a joué contre Pelé. Jacky Gourault, lui aussi, mais à la pétanque.C’était le 9 août 1987, à Blois même. Entre deux matchs de foot, Pelé voulait visiter les châteaux de la Loire lors de son passage en Europe. Jacky et Fleury sont bien d’accord. Le roi Pelé brille devant le prince devant le Prince de Gerland, c’est le surnom de Fleury Di Nallo. Le Lyonnais n’a pas pu faire grand-chose dans le stade ce 9 juin 1961. Fleury est fier aussi de raconter à ses proches sa deuxième rencontre lors d’un France - Brésil, deux ans plus tard. Là encore, ils sont de même avis, touchés par sa spontanéité et sa bonne humeur. Le décès du Brésilien fait remonter tous ses souvenirs, leur donne envie de visionner ses plus beaux buts, même d'enchaîner quelques passes, Pelé les a marqués, qu’ils soient footballeurs amateurs ou ancien international français. TF1 | Reportage Y. Hovine, A. Cerrone, Q. Trigodet