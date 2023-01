Pelé : les Brésiliens vont le célébrer

Sur ses épaules, un cadeau offert par le roi en personne. Demain, cet homme de 69 ans portera le maillot dédicacé par Pelé. Un hommage parmi tant d'autres. Dans son café, il a installé une banderole ce dimanche matin. "Demain, on va en mettre d'autres, on en a commandé plusieurs. C'est peu de chose par rapport à tout ce qu'il a fait pour le Brésil, lance-t-il. Santos et ses 430 000 habitants, s'apprêtent à rendre un dernier hommage à Pelé. Le cercueil du roi sera exposé sur une estrade. Les organisateurs s'attendent à accueillir plusieurs dizaines de milliers de personnes. Pour dire adieu à Pelé, à chacun ses mots. "Pelé, merci pour tout, j'espère que tu auras une bonne place au paradis”, "je vais le remercier pour tout ce qu'il a apporté au Brésil et au football". Dans un club de supporters, personne n'a vu jouer Pelé, mais demain, ils iront tous le saluer une dernière fois. Ce dimanche au Brésil, Lula a officiellement pris ses fonctions. Demain, le nouveau président sera présent pour l'adieu au Roi. Ce soir, tout un pays se prépare pour un dernier au revoir à son étoile, celle qui a fait briller le Brésil, partout dans le monde. TF1 | Reportage J.M. Bagyoko, A. Ponsar