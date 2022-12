Pelé : l'hommage des Français

Quand on demande de ne retenir qu'un mot pour évoquer Pelé, beaucoup répondent par le mot "roi". Mais, souvent, il en faut un peu plus pour raconter tous les bons souvenirs qu'il incarnait. Aujourd'hui, on salue le champion de football, mais aussi l'homme fédérateur qu'il était. Les journaux en hommage au Roi Pelé partent à toute vitesse. Le prodige fascine toujours. Même les adolescents sont admiratifs. Pour eux, c'est le créateur de plusieurs gestes techniques importants en foot. D'autres retiennent le sourire du joueur et sa gaieté communicative. Il était un peu comme la danse brésilienne et la folie de l'Amérique du Sud qui venait en Europe, en son temps de gloire. Il amenait quelque chose de nouveau pour le sport mondial. À Marseille, terre de football, certains érigent même le champion au rang de divinité. Ils parlent de lui comme un mythe et le nomment de "Dieu du foot", en effet, c'est l'homme qui a révolutionné le football. Le soir dernier, moins d'une heure après la mort du champion, le stade Vélodrome a rendu un vibrant hommage au héros. Les joueurs étaient en larmes et les 60 000 supporters à l'unisson. Dans ce même stade, Pelé avait joué deux fois et il n'y a eu que des victoires. TF1 | Reportage P. Geli, M. Jit