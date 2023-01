Pelé : l'homme de tous les records

C’est l'homme de tous les records, avec 1 281 buts au compteur, tous matchs confondus. Le plus marquant fut sans doute le millième d'entre eux. Pelé choisit son moment face à son public, le match s'arrête. Il ne reprendra que 30 minutes plus tard. L'homme impose son rythme. Ce soir-là, il retarde de plusieurs secondes le coup d'envoi pour refaire innocemment son lacet. Un joli coup de publicité pour une marque de chaussures, son sponsor de l'époque, et ça rapporte treize millions d’euros. C’est ce que générait encore chaque année ses contrats publicitaires. Le chiffre qui lui colle à la peau : le numéro dix. Il en fait un mythe. Dans sa trace : Maradona, Platini, Zidane, Messi, Mbappé l’arboreront. Neymar résume ainsi : "avant Pelé, le dix était juste un numéro. Après lui, il est synonyme de légende". Légende, il le devient définitivement grâce au nombre de coupes du monde qu'il remporte. Un record absolu avec trois trophées. Et il est le plus jeune joueur de l'histoire à le soulever, il n’a alors que 17 ans. Sept, un chiffre plus personnel pour Pelé. C'est le nombre d'enfants reconnus de la star, issus de différents mariages, héritiers de l'homme qui aura vécu sur le terrain et en privé avec la même intensité. TF1 | Reportage M. Brossard, M. Stavelot, M. Neboth