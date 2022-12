Pelé : ses souvenirs d'enfance

Il confiait que son tout premier souvenir de football n'avait pas été très heureux. La Coupe du Monde de 1950 au Brésil est un souvenir très douloureux. "J'avais entre neuf à dix ans et le Brésil avait perdu en finale", rappelait-il. "À l'époque, on n'avait pas la télé. Mon père qui était un joueur de foot écoutait le match à la radio. Et à la fin, je l'ai vu pleurer. Alors, je lui ai dit, Papa, pourquoi tu pleures ? Il a dit, le Brésil a perdu la Coupe du Monde. Alors, huit ans après, j'ai joué en Suède, et cette fois, nous sommes devenus champions du monde", continuait-il. Pour saisir à quel point Pelé a compté, il n'y a qu'à voir les grands de ce monde qui l'ont rencontré. De Nelson Mandela à Jean-Paul II, la reine Élisabeth, en passant par Barack Obama et Muhammad Ali... Comme eux, il a été l'une des plus grandes figures du XXe siècle.