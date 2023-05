Pentecôte : ouvert ? fermé ? qui va travailler ?

Lundi 29 mai 2023, les vendeuses continueront à servir du pain. Pour la journée de solidarité, elles travailleront, mais ne seront pas rémunérées. Comme cette boulangerie, la majorité des commerces seront ouverts ce lundi de Pentecôte. Du côté du client, c'est au cas par cas. Pour comprendre, nous sommes aller voir une experte. En principe, la journée de solidarité est travaillée, mais pas rémunérée. Mais les salariés ont en fait d'autres options. C'est le cas du centre aquatique "Aquaboulevard". Le patron offrira la journée de solidarité à ses salariés, mais en automne, car avec le beau temps, tout le personnel sera mobilisé pour ce lundi de Pentecôte. La plupart des piscines et des musées seront ouverts en ce lundi de Pentecôte. Les services publics comme la Poste, les mairies et les services d'impôts seront, eux, fermés. La contribution des salariés sera reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Au total, 3,2 milliards d'euros devraient être collectés lundi. Ces fonds financeront ensuite des actions en faveur des personnes âgées et handicapées. TF1 | Reportage M. Alibert, S. Iorgulescu, J.L. Perez