Pénurie : à quoi faut-il s'attendre ?

Il n'est pas encore sept heures ce dimanche matin, et c'est déjà l'embouteillage dans une station-service parisienne. Les habitants veulent trouver du carburant coûte que coûte. Certains en ont besoin dès ce dimanche, d'autres anticipent déjà pour la semaine qui arrive. Dans une autre station-service, le gérant doit fermer après seulement une heure d'ouverture. Il ne lui restait que 1 000 litres de gasoil, l'équivalent d'une vingtaine de voitures. Il ignore quand il pourra rouvrir. "Je n'ai pas de retour concernant la prochaine livraison, je ne sais pas pour le moment. C'est angoissant", rapporte le gérant, Cheick Makhassouba. Sa station s'ajoute à la longue liste de celles touchées par la pénurie. Les Hauts-de-France et l'Île-de-France sont parmi les régions les plus touchées. La situation est aussi tendue dans l'Est de l'Hexagone. D'autres régions connaissent également des difficultés, quand l'Ouest du pays est lui relativement épargné. Ce dimanche midi, la moitié des raffineries françaises restent à l'arrêt. Le mouvement de grève est reconduit pour la journée. TF1 | Reportage J. Cressens, F. Agnes, F. Maillard