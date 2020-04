Pénurie dans les hôpitaux : les initiatives et gestes de solidarité se multiplient

Face à la pénurie de moyens, les autorités sanitaires envisagent désormais la réutilisation des surblouses, initialement prévues pour être à usage unique. À l'hôpital franco-britannique de Levallois, les soignants disposent seulement d'équipements pour 48 heures. Ils ont ainsi décidé de restériliser des combinaisons chirurgicales. De leur côté, particuliers et entreprises redoublent d'efforts pour réapprovisionner les hôpitaux.