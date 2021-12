Pénurie d'autotests : la grande distribution veut en vendre

Le supermarché Lidl est déjà prêt à recevoir des millions d'autotests. Ces produits pourraient être vendus dans le rayon appelé "Crise Covid-19". Il y a déjà des masques chirurgicaux, des gels hydroalcooliques et des gants. Le responsable achat, Michel Biero, n'attend que le feu vert du gouvernement. Le prix de vente envisagé est de 2 euros, deux fois moins chers qu'en pharmacie. "On peut le vendre à prix coûtant. Ce n'est pas de se faire des profits sur des autotests. C'est de pouvoir dire, tous les Français sont là. Ils font leur course tous les jours et ont accès aux autotests de façon très simple", explique-t-il. Pouvoir acheter des autotests en supermarché est une mesure attendue par les clients. "S'ils veulent que les gens se testent, il faut permettre à tout le monde de le vendre", dit l'un d'eux. Mais pour l'instant, les autotests ne sont vendus qu'en pharmacie. Le prix affiché est de 5,20 euros non remboursés par la Sécurité sociale. Ils en vendent plus de 400 par jour, parfois dans des cartons posés à même le sol. Pour Dr Maroua Ben Hamida, pharmacienne à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), seuls les professionnels peuvent vendre un tel produit. S'autotester est un acte médical. Dans les boîtes, il y a bien une notice bien détaillée, mais certains clients ont besoin de conseils. "Seul un professionnel de santé pourra prendre le temps de bien lui expliquer comment faire le prélèvement pour avoir un test plus fiable possible", prévient-elle. Vingt et un mille pharmacies vendent des autotests en France. Certaines sont en rupture de stock par manque d'anticipation dans leurs commandes, car les filières d'approvisionnement en ont suffisamment. Entre 10 et 12 millions d'autotests étaient disponibles dans des entrepôts avant les fêtes. TF1 | Reportage L. Romanens, L. Poupon