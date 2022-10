Pénurie de carburant à Vernon : la grande débrouille

C'est l'inquiétude pour cette ambulancière ce vendredi matin au moment de récupérer son véhicule professionnel. L'entreprise où elle travaille compte une vingtaine d'ambulances au total. Toute roule 24h/24. Et les conducteurs sont priés désormais d'avancer l'heure du réveil, comme l'explique Marine Monville, responsable chez "Ambulances Verronnaises" au 20H de TF1. Dans le centre-ville, malgré la pénurie, la circulation est soutenue. Au volant, Christelle Carru qui parcourt 6 000 km tous les mois et recherche activement du carburant. Cette infirmière formatrice travaille dans les hôpitaux et les maisons de retraite. Elle est confrontée à cette pénurie de carburant alors qu'elle ne peut pas annuler les rendez-vous. Dans ce centre commercial, le seul encore en ville à proposer de l'essence, tout le personnel se transformait en agent de sécurité comme la comptable ou le directeur financier. Ce dernier a trouvé comment calmer les clients effrayés par la file d'attente, en jouant de l'humour. Parmi les automobilistes, certains font marche arrière pour donner place aux plus nécessiteux. Pendant ce temps, à l'hôtel de ville, place à une nouvelle réunion de crise sur le carburant alors que de nouveaux ravitaillements viennent d'arriver. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F.X. Ménage, Q. Cresta