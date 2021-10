Pénurie de carburant au Royaume-Uni : le gouvernement fait appel à l'armée

Des scènes d'une grande violence ont été filmées devant les stations-service au Royaume-Uni. Avec la pénurie de carburant qui dure, les esprits s'échauffent dans les files d'attente parfois interminables. À Londres, c'est tout un carrefour qui est immobilisé. "C'est un vrai carnage", lance un automobiliste. Les employés des stations doivent faire face à des situations parfois hors de contrôle. "Quand nous avons une livraison, ils font la queue et ils se battent. Nous essayons de les calmer", raconte Sudanthy Sieasuthen. Il y a bien des réserves de carburant mais c'est en fait d'une pénurie de chauffeurs routiers qui est en cause. Conséquence à la fois du Brexit et de l'épidémie de Covid. Il en manquerait près de 100 000. Dès lundi, l'armée doit venir en renfort pour acheminer la marchandise. En parallèle, le gouvernement a décidé d'accélérer la formation des routiers. Le National Driving Centre à Londres croule sous les appels depuis quelques jours. Mais pour eux, il est impossible de faire des miracles. Le gouvernement britannique devrait également délivrer près de 5 000 visas temporaires pour attirer les chauffeurs venus de l'étranger.