Pénurie de carburant : enfin une amélioration en vue ?

Des automobilistes qui attendent devant une station-service, à première vue, il n’y a rien de nouveau. Pourtant, à vous écouter, faire son plein n’a jamais pris aussi peu de temps depuis les débuts du blocage. Par endroit, la situation s’améliore. C’est sans doute l’effet direct des réquisitions. Depuis jeudi soir, 35 citernes ont pu quitter le dépôt de Dunkerque. L’équivalent de 20 000 pleins de voiture ont été livrés dans les Hautes France, de quoi réduire le nombre de stations en pénurie, qui était de 32% hier à 25%. C’est la même chose pour l'Île-de-France. Notamment approvisionnée en carburant, grâce à la raffinerie de Gravenchon, en banlieue de Rouen, elle aussi réquisitionnée, permettant de réduire petit à petit le nombre de stations en pénurie à 37%. C’est un léger mieux, car depuis une semaine, tous ceux qui ont peur de manquer le plein, il y a eu moins de surconsommation. Au total, 3 420 stations sont à la recherche de carburant, dont une grande partie en centre Val de Loire. TF1 | Reportage C. Diwo, C. Madronet, C. Eckersley