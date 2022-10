Pénurie de carburants : pourquoi le Nord est-il le plus touché ?

Ce samedi, depuis 7h du matin, l'ouverture de pompes venant d'être approvisionnées provoquent des bouchons interminables, car toutes les autres stations aux alentours sont fermées. La première raison, c'est le blocage d'un dépôt pétrolier. Les salariés y sont en grève depuis le 26 septembre et aucun camion ne peut en sortir. Il contient pourtant 1,25 million de mètres cubes de stockages. La deuxième raison, ce sont les aides accordées par l’État, puis par TotalEnergies, qui ont permis de baisser drastiquement le prix du litre de carburant. Cela a provoqué l'afflux de nombreux Belges venus faire leur plein dans le pays. Tant la différence de prix était intéressante, les stocks ont commencé à baisser de façon inquiétante à la mi-septembre. Enfin, dans les Hauts-de-France, on compte plus de six millions d'habitants éparpillés sur un vaste territoire. Nombreux sont des salariés obligés de prendre leur véhicule pour aller travailler. Depuis jeudi, la préfecture a pris des mesures pour prioriser certaines professions et en libérant des stocks stratégiques. Mais la situation s'annonce encore très tendue pendant au moins une dizaine de jours. TF1 | Reportage M. Fiat, B. Agirbas