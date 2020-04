Pénurie de masques : la communauté chinoise à la rescousse

L'importation des masques de Chine s'avère beaucoup plus compliquée que prévu. En Île-de-France, les collectivités se sont appuyées sur la communauté chinoise pour faire venir leurs commandes. Celle-ci a été d'une aide très précieuse alors que le stock d'État est loin d'être suffisant. En coulisse, des dizaines d'associations chinoises se démènent. Les membres sont attachés à leur territoire d'adoption et reconnaissants de l'aide de l'Hexagone à la Chine au début de cette crise sanitaire.