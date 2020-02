Pénurie de masques : les fabricants produisent 7 jours sur 7

Pour un bilan au niveau mondial, le nombre de cas de coronavirus a désormais dépassé les 35 000. Et la peur de la contamination a provoqué une pénurie de masques et de gants. Une société française, spécialiste de ces produits de protection, a dû augmenter ses cadences. Elle a même embauché du monde, car le défi est énorme pour cette entreprise située dans la Loire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.