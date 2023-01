Pénurie de médicaments : faut-il passer la frontière ?

À la frontière italienne, beaucoup de Français ont l'habitude de venir faire leurs courses, mais aujourd'hui, ils viennent aussi s'approvisionner en médicaments. Des médicaments plus chers mais recherchés par les Français. Dans une pharmacie, la boîte de paracétamol est vendue à six euros, soit trois fois le prix chez nous. La clientèle française, confrontée à une pénurie depuis quelques semaines, se fait de plus en plus nombreuse. "Il y a quatre à cinq fois plus de clients Français en ce moment. S'ils me demandent cinq boîtes, je les vends. C'est la première fois que ça arrive", lance Massimo Barbier, pharmacien. De l'autre côté de la frontière, la situation est tout autre. Il n'y a plus de paracétamol ni d'amoxicilline, du jamais-vu pour un professionnel. "Aujourd'hui, sur deux ordonnances sur trois, on n'a pas les produits pour le patient", rapporte Cyril Colombiani, pharmacien. Les clients vont devoir s'armer de patience, il n'y aura pas de retour à la normale avant plusieurs mois. TF1 | Reportage S. Boujamaa, C. Napoli