Pénurie de médicaments : le cri d'alarme des médecins

Une vingtaine de médecins hospitaliers ont alerté sur l'approvisionnement de notre pays en médicament. En 2018, quelque 800 pénuries ont été signalées. C'est vingt fois plus qu'il y a dix ans, et cela gagne aussi les hôpitaux. En pharmacie, un Français sur quatre s'est déjà vu refuser un médicament pour cause de pénurie. Quels sont les médicaments concernés ? Et y a-t-il une solution ?