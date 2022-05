Pénurie de produits : la liste s'allonge encore

Vous l'avez sans doute constaté dans les rayons des supermarchés, l'huile de tournesol se fait rare tout comme la moutarde. D'autres produits insoupçonnés comme la capsule de vin sont aussi concernés par cette pénurie. Cécile Dusserre, vigneronne, n'aurait jamais imaginé en maquer. "Sans capsule, nous ne pouvons pas commercialiser le vin. C'est indispensable", dit-elle. "Avant en trois semaines, on avait les capsules. À l'heure d'aujourd'hui, c'est minimum six mois si on sera livré", ajoute Cécile. Le problème, c'est l'aluminium. Une matière première majoritairement importée de Russie. Autre produit devenu rare : le verre transparent pour les bouteilles de rosé. De nombreuses verreries se situant en Ukraine, les délais s'allongent jusqu'à "six mois". Afin d'être livrée à temps, la vigneronne a commandé des bouteilles moins esthétiques et 140 grammes plus légères. Du côté des emballages en carton, la colle utilisée pour les fabriquer nécessite de l'amidon de blé. Avec la flambée des prix à cause de la guerre, certains emballages pourraient devenir plus cher. Les industriels imaginent déjà des alternatives. "On peut utiliser d'autres types d'amidon comme les amidons de maïs ou de pomme de terre. Mais il va falloir adapter les machines industrielles", souligne Kareen Desbouis, déléguée générale de la Fédération du carton ondulé. Cette industrie est encore loin d'être dos au mur contrairement aux constructeurs automobiles allemands. Une filière très dépendante de l'Ukraine pour la fabrication des câbles électriques de leurs voitures. De nombreux sous-traitants viennent d'annoncer la construction d'usines au Maroc pour pallier les pénuries. TF1 | Reportage P. Gallaccio, M. Stiti, H.P. Amar, T. Bruck, J. Duong, M. Pernet, F. Der Stepanian, N. Bergot