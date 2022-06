Pénurie de saisonniers: un logement, sinon rien

Il est impossible pour Yvan de trouver un logement à La Grande-Motte. Ce saisonnier, payé au Smic, ne trouve pas une location à moins de 500 euros la semaine. Être hébergé par son collègue de travail était la seule solution. Et il est loin d'être le seul. Sur les six saisonniers de ce restaurant, certains ont dû s'adapter. Des logements trop chers ou déjà réservés par les vacanciers sur les plateformes en ligne. De quoi rendre les recrutements difficiles pour les professionnels. Ce restaurateur cherche encore trois saisonniers. Il propose pourtant de faire toutes les démarches lui-même auprès des agences immobilières. D'autres ont tout de même trouvé une solution comme cette serveuse. Son employeur met à disposition ce mobile-home en camping pour 300 euros par mois. Une situation qui risque d'aggraver la pénurie de saisonniers en été. Dans l'Hexagone, plus de 200 000 emplois sont encore à pourvoir. T F1 | Reportage A. Cazabonne, J.V. Molinier