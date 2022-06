Pénurie de soignants : les urgences ferment à 20 heures

La journée se termine aux urgences de Moissac. Une journée plutôt calme pour le docteur Sophie Tolou. Elle a vu depuis la matinée une vingtaine de patients et s'apprête à entamer une nuit de garde. Dernière transmission pour la relève infirmière. Et comme chaque jour, à 20 heures, l'accès direct aux urgences est terminé. Depuis six mois, le soir, les patients doivent passer par un interphone. Il est relié au 15, le Samu, basé à 30 km de là, qui va orienter les patients vers un établissement plus adapté. Et ce ne sera pas au centre hospitalier de Moissac pour une raison toute simple. Alors qu'il faudrait deux médecins, il n'y en a plus qu'un. "C'est malheureusement la moins pire des réponses qui a été trouvée pour cette crise, mais c'est une situation qui est dégradée. C'est sûr que ce n'est pas tenable", prévient Dr Sophie Toulou. Surtout qu'en cas d'urgence vitale, le médecin part à son tour sur le terrain avec l'infirmier et l'ambulancier, laissant les patients aux deux infirmières. Pas toujours facile pour les patients de comprendre cette réorganisation. Les urgences de Montauban, à 40 minutes de route, assurent encore un accueil 24 heures sur 24. Et pour combien de temps ? Il ne reste que 23 médecins pour 40 postes. Comme partout, cette crise des vocations existait avant le covid. Elle s'est accentuée depuis. Au Samu, depuis les restrictions mises en place à Moissac, les appels la nuit ont augmenté de 10%. Il faut plus d'assistants de régulation médicale pour répondre. Un renfort de moyen indispensable pour mieux filtrer les passages aux urgences. Il faudra sans doute en passer par là pour traverser l'été. TF1 | Reportage C. Bayle, É. Berra