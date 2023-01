Pénurie de soudeurs : une formation haute précision

Derrière cette visière, l’un des rares soudeurs français qui exerce dans le domaine du nucléaire. Ce tuyau industriel sera installé dans une centrale. Au pays, seize réacteurs doivent être réparés avant la fin de l’année, 7 000 postes de soudeurs spécialisés sont à pourvoir. À une vingtaine de kilomètres, pour tenter de répondre au manque au cruel manque de main d’œuvre, une école a été fondée il y a un an. Parmi les 40 stagiaires, beaucoup sont en reconversion comme Sylvain, ancien tailleur de pierre. Norme de sécurité, exigence et précision, pour être opérationnelle, il lui faudrait sept ans de formation. Mais ici, grâce à un entraînement en condition réelle avec peu de lumière et peu d’espace, cinq ans suffiront. ”On estime que grâce au environnement reconstitué, on va gagner à peu près 20 pourcent de temps de formation par rapport aux formations habituelle”, dit Corentin Lelièvre, directeur haute école de formation de soudage. L’école espère former 200 soudeurs spécialisés chaque année. Une bonne nouvelle, mais pas de quoi répondre aux besoins urgents de main d’œuvre. L’année 2022, ce sont des soudeurs Américains qui sont intervenus en renfort dans les chantiers nucléaire. TF1 | Reportage A. Lebranchu, M. Stiti, M. Lemesle