Pénurie : des ardoises rares et chères en Bretagne

À Rennes, un toit aurait dû être couvert d'ardoise il y a des mois. Les couvreurs subissent de gros problèmes d'approvisionnement. Andréas Milet, couvreur, explique la situation. "On a attendu quatre à cinq mois pour avoir une dizaine de palettes. Donc, c'est très compliqué pour le client et pour l'entreprise" dit-il. Pourquoi un tel délai ? Parce que les ardoises viennent d'Espagne. En France, impossible de trouver une quantité industrielle. La production d'ardoise est insuffisante par rapport à la demande. Le prix de la pièce bondi. Elle coûte plus d'un euro contre 60 centimes il y a quelques mois. "Si on n'a plus la matière, si on n'a plus la main-d’œuvre, c'est des métiers qui vont disparaître", s'inquiète le couvreur. La France est le premier acheteur d'ardoise au monde. Et la Bretagne en utilise 80 %. Pourquoi importe-t-on aujourd'hui nos ardoises ? Depuis les années 2000, l'ardoise espagnole est beaucoup moins chère que la Française. Nos carrières ferment toutes les unes après les autres. Les propriétaires de la carrière de Carhaix ont l'espoir de pouvoir vendre un jour les lieux pour relancer l'extraction. Le coût du projet est de 5 millions d'euros. Les artisans souhaitent relancer une filière locale. Mais il faut désormais un investisseur. L'État pourrait aussi accélérer les choses. Les ardoisières bretonnes pourraient être intégrées à un plan d'aide de réindustrialisation. TF1 | Reportage M. Monnier, C. Jouanneau