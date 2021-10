Pénurie d'essence : les Britanniques perdent leur flegme

Des files d'attente de plusieurs centaines de mètres. Des quartiers entiers de la capitale immobilisés. Au cœur de ce désordre, les stations-service. Près d'une sur quatre est à court de carburant au Royaume-Uni. De quoi faire paniquer les automobilistes. Face à cette crise, les esprits s'échauffent, et souvent, la situation dégénère. Des scènes violentes ont été toutes filmées aux abords des stations-service. Il n'y a pas de pénurie de carburant. C'est en fait un manque de chauffeur routier qui est en cause. De nombreux camionneurs venaient de l'Europe de l'Est. Depuis le Brexit, les procédures administratives sont devenues si complexes que beaucoup ont renoncé à travailler au Royaume-Uni. Un phénomène amplifié par la pandémie de Covid. Résultat, un déficit de près de 100 000 chauffeurs routiers. Le gouvernement britannique se résout à recourir à l'armée. 200 000 militaires seront déployés dès lundi pour acheminer du carburant. Boris Johnson et ses secrétaires d'État assurent que tout va rentrer dans l'ordre. La suite dans la vidéo ci-dessus.