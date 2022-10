Pénurie : les stations sous pression

Il est à peine midi, mais les clients des stations-services doivent se rendre à l’évidence : il n’y aura bientôt plus d’essence. En effet, depuis ce samedi matin, la station essence "Esso" à Creil (Oise) ne se désemplit pas. Fabrice est venu à la première heure pour être sûr de pouvoir faire le plein. Un peu plus loin dans la file d’attente, nous rencontrons Luc, venu se ravitailler en Sans Plomb 95 dans l’urgence. Certains s’impatientent, alors, il faut mettre de l’ordre. Le gérant de la station, Pascal Debuquoy, se retrouve à faire la circulation. Même son épouse est venue lui prêter main-forte. "C’est la panique qui crée la pénurie" dit-il. Pour beaucoup de conducteurs, c’est donc l’opération de la dernière chance. Et lorsque leur tour à la pompe arrive enfin, c’est une grande victoire. Comme l'affirme un des conducteurs : "on est soulagés, on est heureux". Il ne reste plus que du Sans Plomb 98 dans la station, et quelques mètres de galère pour certains automobilistes. TF1 | Reportage L. Deschateaux, M. Derre, Q. Danjou