Pénuries : après l’huile, la moutarde

Partout, en France, dans les hypermarchés, les rayons de moutarde se vident. Après la farine, les pâtes et l’huile, les clients semblent se faire une raison : “tant que ce n’est que de la moutarde, ce n’est pas grave”, “on avait constaté aussi qu’il y avait de la pénurie au niveau de la mayonnaise également, pas que de la moutarde”, ont noté quelques clients devant le micro de TF1. À Dijon, capitale de la moutarde, même constat, William Thuel, directeur du magasin "Intermarché Super" Jaurès à Dijon (Côte-d'Or), a trouvé une solution temporaire. “Auparavant, il n’y avait qu’une seule marque qui était présente sur ce rayon, maintenant, ça avait été remplacé par des moutardes de production locale”, a-t-il indiqué. Cela fait trois semaines qu’il est sans réponse de son fournisseur. En cause, la production de graines de moutarde est divisée par deux cette année. Le Canada, premier fournisseur mondial, est confronté à une sécheresse. Et impossible de se fournir en Russie, sous l'embargo, ou en Ukraine. En France, les fabricants de moutarde sont à la peine. Chez "Reine Dijon", la production a chuté de presque 25 %. “On est obligé d’attendre les livraisons de graines. On n’est pas assuré d’avoir autant de camions qu’on le souhaiterait. Et surtout, on a un manque de visibilité à court terme. On sait ce qui va nous arriver la semaine prochaine. On ne sait pas pour la semaine d'après", a évoqué son directeur général, Luc Vandermaesen. Jusqu’à présent, il se fournissait essentiellement au Canada. Aujourd’hui, il voudrait compenser auprès d'un producteur local, très difficile. Tout le monde retourne vers la production locale. Alors qu’eux, ne sont pas capables de produire du jour au lendemain. Après la moutarde, l’huile, les céréales, d’autres produits pourraient manquer. Par exemple, le verre transparent, utilisé par le vin rosé, fabriqué en Ukraine, ou encore la colle des rubans adhésifs. TF1 | Reportage P. Ninine, A. Poupon