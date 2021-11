Pénuries de matériaux : le grand désordre mondial

Cette entreprise d'Eure-et-Loir assemble des circuits électriques pour des moteurs d'avion notamment. Elle croule sous les commandes et pourtant, elle a dû arrêter l'une de ses lignes de production. Chacune de ces pièces minuscules, dans la vidéo en tête de cet article, vient d'Asie, de Chine, le plus souvent. Or actuellement, tout ce qui vient du bout du monde est rare, et donc, cher. Le transport de marchandises dans le monde est complètement déboussolé. Partout, la reprise économique est là, la demande explose, le nombre des marchandises qui arrivent dans les ports atteint des records comme au Havre. Pour comprendre pourquoi l'approvisionnement est devenu si compliqué, il faut aller dans l'usine du monde, la Chine. Là-bas, la reprise économique est tellement forte que les centrales électriques n'arrivent plus à suivre. Les coupures d'électricité sont quotidiennes sans parler des pénuries de matières premières. Les usines tournent au ralenti et les commandes sont retardées. Quand les produits sortent des usines, souvent avec plusieurs semaines de retard, il faut les transporter. À Yiwu, la plus grande zone manufacturière de Chine, partent des jouets, des vêtements et des appareils électroniques, tout ce que les consommateurs occidentaux veulent acheter. Or, il n'y a pas assez de conteneurs ni de bateaux pour répondre à la demande mondiale. Aux ports de Shanghai ou de Ningbo, au moindre cas de Covid, tout s'arrête, plus aucun conteneur ne bouge. Et là, nous Européens, réalisent tout à coup que nous sommes dépendants de la Chine et du fret maritime. 80% des marchandises qui circulent dans le monde sont transportées sur un bateau. Routiers, grutistes, dockers... Dans les ports d'Europe et d'Amérique, la main-d'oeuvre manque pour décharger le nombre record de porte-conteneurs. Le trafic maritime ne devrait pas revenir à la normale avant fin 2022.