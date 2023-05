Père Lallemand : 23 ans au service de la légion

Il a sauté plus de 900 fois en parachute, a participé aux opérations les plus dangereuses, au Zaïre ou encore au Tchad. L'aumônier Yannick Lallemand a partagé le quotidien des soldats de la légion étrangère pendant 23 ans. "Un aumônier, c'est quelqu'un qui est toujours en présence de ceux ou celles qui lui sont confiés. Moi, je suis celui qui parle un petit peu le même langage que tous ces soldats", explique-t-il. Certaines missions lui laissent un souvenir douloureux. Le 23 octobre 1983, il est au Liban. Un attentat vise l'immeuble où sont installés les parachutistes français. Le bâtiment s'effondre et 58 soldats sont ensevelis. "C'étaient mes gamins. Ils appelaient au secours et vous imaginez quand un père voit mourir un de ses enfants, c'est très dur", se confie-t-il. À 86 ans, loin des terrains de guerre, il passe l'essentiel de son temps aux côtés d'anciens militaires comme ici à la Maison du Légionnaire. Les résidents le surnomment affectueusement "Le padre". "Ça ne se comprend que de l'intérieur ce que l'on vit entre nous. Tout ce qu'on a fait dans le passé, tout ce que l'on vit au quotidien", dit-il. Il n'a jamais porté les armes. Pourtant, aujourd'hui, le père Yannick Lallemand, au même titre que tous les soldats, est une figure de la légion étrangère. TF1 | Reportage L. Merlier, V. Gauquelin