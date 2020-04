Père Lionel Castanier : "Nous devons nous poser la question sur la façon dont nous prenons soin de notre monde"

A cause du confinement, garder le contact avec les paroissiens a dû se faire grâce aux moyens technologiques. "Ce confinement assez exceptionnel nous met dans des conditions particulières, mais nous rapproche véritablement", précise le Père Castanier. Son travail en gériatrie le place également entre nécessité sanitaire et besoin d'humanité, à cause des visites interdites aux personnes âgées. Comment s'y prend-il dans son établissement ? Que pense-t-il de la pandémie ?