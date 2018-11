Le péril jaune menace-t-il les commerçants ?

Que ce soit en outre-mer ou en métropole, le mouvement des "gilets jaunes" commence aussi à avoir des conséquences économiques. À cause des barrages, les centres commerciaux sont désertés. Les entreprises tournent au ralenti. Et les raffineries commencent à être bloquées. Certains secteurs espèrent que le mouvement ne s'éternisera pas à l'approche des fêtes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.