Permis de conduire : comment alléger la facture

Première leçon de conduite pour Pierre. Cet étudiant n'était pas prêt à débourser 1 800 euros € pour passer son permis de conduire. Il a alors choisi une auto-école en ligne. Muriel, son enseignante indépendante vient avec sa propre voiture au point de rendez-vous qu'ils se sont fixés et Pierre révise le code depuis chez lui. “Pour moi, c'est beaucoup plus pratique en le faisant sur l'application. Puisque j'ai cette possibilité de le faire où je veux et quand je veux. Je pense que ça peut me permettre de passer plus vite mon code de la route”. Si le jeune homme fait 35 heurs de conduite, le permis lui reviendra à 1 300 euros. Soit 30% de moins qu'en auto-école traditionnelle. Pour payer moins cher, Jazia, elle, a choisi une autre option. Après 20 heurs en auto-école, elle roule avec sa mère dans une voiture à double commande pour ne pas payer d'heures supplémentaires. “Dans une auto-école traditionnelle, les heures peuvent aller jusqu'à 60 euros. Avec le forfait qu'on a pris ici, on est à 12 euros de l'heure. Donc, oui, on fait une sacrée économie”. Si vous préférez l'auto-école de proximité comme Laura, voilà un autre moyen de réduire la note. Dans ce simulateur, la leçon coûte beaucoup moins chère que dans une vraie voiture : 36 euros. “C'est tout bénef pour moi, qui ne suis pas rassurée et qui a un peu peur de prendre la voiture ou quoi que ce soit. Je dis autant commencer par le simulateur, je serais rassurée avant de prendre la voiture. Cette jeune active ne paiera que la moitié de son permis, car le reste est pris en charge par son Compte personnel de formation. Peu de jeunes le savent, mais la moitié des auto-écoles de proximité, celles labellisées par la sécurité routière, permettent ainsi aux candidats de financer leur permis. Autre possibilité : le permis à 1 euro par jour. “On rembourse 30 euros par mois à une banque. Les intérêts et la garantie sont pris en charge par l'Etat pour les personnes entre 15 et 25 ans”, explique Mohamed Khaif, gérant de l’auto-école “ECSR Sécu’Route”. Sachez aussi que les taux de réussite sont plus élevés en dehors des grandes villes loin du trafic. C'est en Lozère que vous avez le plus de chances de réussir votre permis de conduire du premier coup. TF1 | Reportage M. Brossard, W. Wuillemin, T. Acket, F. Peccatier, M. Neboth, F. Pelé