Permis de conduire : les fraudes de plus en plus fréquentes

Quand Sabrina Abizid, monitrice d'une auto-école en région parisienne, rencontre un nouvel élève, il lui suffit de quelques secondes pour déceler si celui-ci a vraiment obtenu son code de la route. Selon les syndicats majoritaires des inspecteurs de permis de conduire, 40 % des candidats à l'examen obtiendraient leur code de la route en trichant. Le ministère de l'Intérieur reconnaît la fraude, mais ne communique aucun chiffre. D'après les syndicats, ce phénomène est dû à la privatisation de l'examen du code depuis 2016. Actuellement, huit organismes agréés par l'Etat peuvent faire passer le code dans des centres. Ils seraient moins vigilants. Sur Internet, les annonces se multiplient. Des codes de la route sont vendus à quelques centaines d'euros. Il n'est même plus besoin de se présenter à un examen, promettent certaines annonces. Et le paiement se fait uniquement en cas de réussite. Derrière ces plusieurs offres illégales, il y a des personnes qui proposent de fausses attestations du code ou de passer l'examen à notre place. Consciente du risque de fraude, la Poste, l'un des organismes agréés pour faire passer l'examen, est intransigeante avec les candidats. Les fraudeurs risquent cinq ans de prison, 75 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de repasser l'examen. TF1 | Reportage I. Bornacin, F. Amzel