Permis de conduire : permis d'attendre

Cela fait déjà quatre mois que Nathan se sent prêt pour passer son permis. Mais il doit poursuivre les leçons pour se maintenir au niveau. Dans le Calvados, vous devez patienter cinq mois pour passer votre permis et près du double si vous devez le repasser. Et ce n'est pas sans conséquence pour les apprentis. "L'idéal ce serait de passer son permis dans les semaines qui suivent", quémande Julien Fougy, moniteur d'auto-école. En 2020, le délai moyen pour passer son permis était de 45 jours. Actuellement il faudrait attendre quatre mois, et six mois supplémentaires pour le repasser en cas d'échec la première fois. Pour garantir une attente raisonnable, certaines auto-écoles ont pris une décision radicale. "On veut que nos élèves conduisent trois heures par semaine régulièrement et quand ils sont prêts, il y aura un délai maximum de quinze jours pour passer l'examen", explique Boris Miguet, gérant. Une tactique qui marche car les élèves n'ont qu'à attendre quelques jours. La seule solution pérenne pour les professionnels serait de recruter au moins 150 inspecteurs supplémentaires. TF1 | Reportage E. Spertino, A. Lebranchu, X. Thoby