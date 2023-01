Pérou : les touristes évacués du Machu Picchu

Enfin, ils vont pouvoir partir. Ces 400 touristes s’enregistrent auprès des autorités pour quitter la petite ville d’Aguas Calientes (Pérou) au pied du Machu Picchu, où ils étaient bloqués depuis trois jours. "On nous dit qu’un train va venir nous chercher. Comme vous pouvez le voir, tous les touristes font la queue ici. Des signatures sont recueillies afin de s’inscrire pour être évacué", explique Alem Lopez Rabina, un touriste chilien. Le Machu Picchu accueille chaque année des millions de touristes, et le seul moyen d’y accéder est le train. Mais depuis jeudi, la voie ferrée est inutilisable. Près de 400 visiteurs locaux et étrangers attendaient avec inquiétude que l’on vienne les chercher. Les raisons de ce blocage sont des manifestations violentes qui secouent la plupart des grandes villes du pays depuis début décembre. Elles ont déjà fait 46 morts. En cause, la destitution et l’arrestation du président Pedro Castillo. Les voies de chemins de fer ont été endommagées, dont celle du Machu Picchu. Plusieurs aéroports sont également fermés. L’état d’urgence a été déclaré. TF1 | Reportage C. Chapel